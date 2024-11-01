edición general
7 meneos
13 clics
Alquilan pisos turísticos en Barcelona por pocos días y los convierten en narcopisos para el Chemsex

Alquilan pisos turísticos en Barcelona por pocos días y los convierten en narcopisos para el Chemsex

La Guàrdia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas que se dedicaban a vender drogas, principalmente para el Chemsex, en pisos turísticos de Barcelona.

| etiquetas: chemsex , barcelona , narcopisos , pisos turísticos
6 1 0 K 68 actualidad
2 comentarios
6 1 0 K 68 actualidad
#1 Iom
Barcelona se convierte en la ciudad estrella del chemsex, vidas destrozadas por sexo
1 K 14
Fernando_x #2 Fernando_x
No se podía saber...
0 K 11

menéame