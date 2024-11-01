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Alquilan pisos turísticos en Barcelona por pocos días y los convierten en narcopisos para el Chemsex
La Guàrdia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas que se dedicaban a vender drogas, principalmente para el Chemsex, en pisos turísticos de Barcelona.
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Iom
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No se podía saber...
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