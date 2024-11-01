edición general
El alpinista que enfrenta un juicio sin precedentes por "dejar morir" a su novia en la montaña más alta de Austria

Más de un año después de que una mujer de 33 años muriera congelada en la montaña más alta de Austria, su novio comparecerá en un juicio este jueves, acusado de homicidio por negligencia grave. Kerstin G. murió de hipotermia durante una excursión de montañismo al Grossglockner que salió terriblemente mal. Su novio está acusado de dejarla desprotegida y exhausta cerca de la cumbre en medio de una tormenta la madrugada del 19 de enero de 2025, mientras él buscaba ayuda. El juicio ha suscitado interés y debate no solo en Austria.

#3 Ea, lo dicho: si la fiscalía pide eso, ¿para qué escuchar al acusado y su defensa? ¡A la cárcel del tirón!
#5 creo que confundes mi deseo con un veredicto. Yo después de leer el caso, ver que no volvió, lo que tardo en notificar y que la chica no llevaba los equipos necesarios es muy evidente que se trata de algo deliberado. Ahora que las explicaciones se las de al juez.
#6 ¿Y no te preocupa que tu deseo esté promovido por una información sesgada?
Subir a un 3800 sin el equipo adecuado :palm: :palm:. Por encima de 2000 hay que respetar mucho a la montaña. Por encima de 3000 te empieza a exponer al mal de altura. Y subiendo de madrugada en Enero. :palm:
Para dar tanto detalle, no indican si alguno de los dos estaba federado en alta montaña, pero la sucesión de cagadas alucinantes o el pretender hacer cima a medianoche tiene cojones, no parece pericia precisamente. Entiendo que es un poco como estar federado en deportes de contacto y tener la mala suerte de acabar en una pelea, te comes una responsabilidad extra. En este caso me cuesta ver experiencia, que a esa altitud le sorprenda que el decaimiento físico llegue rapidito... tiene cojones. Ir…   » ver todo el comentario
Ojalá se pudra en la cárcel los mismos años que esta chica tenía por delante.
No sé para qué celebran juicio, si #1 ya lo tiene clarinete con solo leerse el titular en menéame y ya ha juzgado y emitido veredicto.
#2 La fiscalía afirma que, al ser el escalador más experimentado, el hombre enjuiciado era "el guía responsable de la excursión", y sin embargo, no regresó ni pidió ayuda a tiempo para ayudar a su novia.

Ya sin contar que su novia no llevaba los equipos necesarios, de lo cual él era plenamente consciente. Lo dicho. Ojalá se pudra en la cárcel.
#2 Desde luego va a ser un juicio complejo, pero no creo que las implicaciones vayan más allá de este caso concreto y que a falta de una legislación la justicia tendrá que ir caso por caso para estás situaciones.
Ufff, muchas sombras en la información de la noticia.
¿Que experiencia en montaña tenía la chica?
Desde luego para hacer la subida con botas de snow no debería tener mucha más de hacer senderismo nocturno en baja montaña.
¿Que experiencia tenia el chico? ¿Por qué no llamo a los servicios de emergencia? ¿Tenía seguro?
Todo apunta a exceso de confianza, exceso de orgullo por terminar. Por parte del chico.
Y la chica pecar de querer agradar.
Pobre chica, que en malas manos se puso.
