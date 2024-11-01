El alpinista que enfrenta un juicio sin precedentes por "dejar morir" a su novia en la montaña más alta de Austria

Más de un año después de que una mujer de 33 años muriera congelada en la montaña más alta de Austria, su novio comparecerá en un juicio este jueves, acusado de homicidio por negligencia grave. Kerstin G. murió de hipotermia durante una excursión de montañismo al Grossglockner que salió terriblemente mal. Su novio está acusado de dejarla desprotegida y exhausta cerca de la cumbre en medio de una tormenta la madrugada del 19 de enero de 2025, mientras él buscaba ayuda. El juicio ha suscitado interés y debate no solo en Austria.