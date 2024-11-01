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Almeida paraliza la torre que planea Defensa en medio de un barrio rico de Madrid después de las quejas vecinales

Almeida paraliza la torre que planea Defensa en medio de un barrio rico de Madrid después de las quejas vecinales

El Ayuntamiento da marcha atrás: no aprobará el proyecto para construir una torre de 18 plantas en mitad de El Viso. Fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad lo confirman a Somos Madrid después de un complejo periodo de alegaciones. Durante el verano, con muchos madrileños de vacaciones y la ciudad semidesierta, el Ministerio de Defensa obtuvo el sí municipal para levantar una estructura con 60 metros de altitud en pleno barrio residencial. El Viso es una zona acomodada y donde el PP acumula mayorías electorales. El ministerio

| etiquetas: almeida , defensa , quejas vecinales
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5 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
loborojo #1 loborojo
¿A cuentos votos de Vallecas equivale un voto de El Viso?
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#2 harverto
Se quita edificio de Defensa y se pone Centro de MENAs
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vviccio #3 vviccio *
Lo ideal sería construirlo en alguna provincia que pierda población, no todo tiene que ser Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ...
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ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1 *
No entiendo nada xD
¿Si era un barrio rico y esto es perjudicial cómo es que se planteó siquiera?
¿Y que más da que se hiciera la aprobación en verano o en primavera si se ha paralizado por las quejas igual?
xD xD xD xD xD
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YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo *
cuando gobiernen quienes tienen que gobernar por la gracia de diosito (PP-Vox) entonces sí la querrán y sí la harán; mucho españoles todos!
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menéame