Almeida paraliza la torre que planea Defensa en medio de un barrio rico de Madrid después de las quejas vecinales

El Ayuntamiento da marcha atrás: no aprobará el proyecto para construir una torre de 18 plantas en mitad de El Viso. Fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad lo confirman a Somos Madrid después de un complejo periodo de alegaciones. Durante el verano, con muchos madrileños de vacaciones y la ciudad semidesierta, el Ministerio de Defensa obtuvo el sí municipal para levantar una estructura con 60 metros de altitud en pleno barrio residencial. El Viso es una zona acomodada y donde el PP acumula mayorías electorales. El ministerio