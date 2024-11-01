edición general
7 meneos
20 clics
En los almacenes ‘secretos’ del CNIO: la trama ocultaba un arsenal de material de obra que no se usaba en el centro

En los almacenes ‘secretos’ del CNIO: la trama ocultaba un arsenal de material de obra que no se usaba en el centro

Detrás de estas misteriosas puertas, ahora precintadas, se escondía una realidad paralela a los trabajadores del centro que ahora está en el foco de la Fiscalía. Investigan si esos almacenes fueron utilizados para el desvío de fondos por la presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. El volumen de este tipo de suministros técnicos solicitados mediante contratos menores llegó a ser de hasta 1,5 millones de euros.

| etiquetas: fraude , fundación , irregularidade , desfalc , fondos , robo , desvio , saqueo
5 2 0 K 77 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 77 actualidad
autonomator #2 autonomator
Tengo la sensación, más que sensación es una creencia, de que en este país el fraude y el nepotismo es deporte nacional y de que el control sobre fundaciones, reales federación, empresas públicas de bajo calado ... etc es mínimo o fácil de esquivar.
1 K 28
#4 Pitchford
La corrupción es un mal endémico muy difícil de erradicar. Pero, como para el cáncer, hay que poner los medios para detectarlo en sus etapas iniciales y no dejar que avance y se extienda durante tantos años.
0 K 19
#1 tierramar
Esta trama de corrupción actúo bajo los gobiernos del PP y del PSOE.
2 K 11
autonomator #3 autonomator
#1 ¿y eso en que la convierte?¿es mejor, peor o simplemente evidencia un problema de control?
1 K 28
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
El problema es de base, de los chupopteros, delincuentes zanganos que empiezan a nivel de calle y aupan al gesto indolente, asi que por mucho que quitemos a perro chanchez y pongamos al señor abascal todo seguiria igual, la cosa debe ser por una vez de abajo a arriba, con el cuento de arriba a abajo llevamos sufirendo estas locuras desde a saber.
0 K 8

menéame