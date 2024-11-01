Los aliados de la OTAN cancelan el pedido del E-7A Wedgetail y buscan un reemplazo

El Ministerio de Defensa de los Países Bajos ha anunciado que, junto con “varios países socios [de la OTAN]”, han dado por finalizada la adquisición de seis aviones Boeing E-7 Wedgetail del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AWACS), debido a la pérdida de “fundamentos estratégicos y financieros”. La Haya señala que un grupo de ocho aliados de la OTAN, incluidos los EE. UU., estaban involucrados en el programa para reemplazar los aviones E-3A Sentry con el E-7.