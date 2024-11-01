edición general
Los aliados de la OTAN cancelan el pedido del E-7A Wedgetail y buscan un reemplazo

Los aliados de la OTAN cancelan el pedido del E-7A Wedgetail y buscan un reemplazo

El Ministerio de Defensa de los Países Bajos ha anunciado que, junto con “varios países socios [de la OTAN]”, han dado por finalizada la adquisición de seis aviones Boeing E-7 Wedgetail del Sistema de Alerta y Control Aerotransportado (AWACS), debido a la pérdida de “fundamentos estratégicos y financieros”. La Haya señala que un grupo de ocho aliados de la OTAN, incluidos los EE. UU., estaban involucrados en el programa para reemplazar los aviones E-3A Sentry con el E-7.

HeilHynkel
Les está saliendo la inversión en defensa de puta madre a Trump.

si al final le vamos a tener que dar las gracias.

LoboAsustado
#1 Que volar Boeing sea mas peligroso que lanzar confetti a los antiaereos , igual tiene algo que ver xD

HeilHynkel
#3

Solo les falta poner el motor Pudretech de Stellantis. xD

LoboAsustado
#4 Y unas tiras de neon toas guapas en los bajos xD

eaglesight1
Boieng es una empresa que cada vez es menos fiable.


