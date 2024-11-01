edición general
17 meneos
16 clics
Algunos sudafricanos blancos están abandonando Estados Unidos para regresar a su país debido a preocupaciones por su seguridad: "no quiero vivir en un lugar como este" [EN]

Algunos sudafricanos blancos están abandonando Estados Unidos para regresar a su país debido a preocupaciones por su seguridad: "no quiero vivir en un lugar como este" [EN]

El acontecimiento se produce mientras Trump promueve su programa de refugiados para sudafricanos blancos, después de afirmar que sufren persecución en su propio país. Muchos de los expatriados afirman sentirse incómodos: «hay gente que recibe disparos a plena luz del día. Ciudadanos estadounidenses están siendo asesinados a tiros, no quiero vivir en un lugar así». Otros afirman que la decisión se debe más a factores relacionados con el estilo de vida: «mis hijos pasan más tiempo al aire libre y el seguro médico es más asequible en Sudáfrica».

| etiquetas: sudáfrica , estados unidos , expatriados , vuelta , seguridad , estilo vida
13 4 0 K 171 EEUU
9 comentarios
13 4 0 K 171 EEUU
JackNorte #2 JackNorte *
Cuando eso de ser extremista de ultraderecha cercano a ideologias nazi no es suficiente para que te acoja Trump y quedarte en el pais diciendo que estaban desprotegidos en Surafrica. Y sales corriendo de lo inseguro que es Estados Unidos comparado con tu pais. Algunos se creen que arruinarse medicamente es lo mejor del mundo.

Relacionada: www.eltiempo.com/mundo/africa/que-hay-detras-de-la-nueva-ofensiva-de-d
es-us.noticias.yahoo.com/administración-trump-destinará-mayoría-pla
2 K 54
Aokromes #3 Aokromes
#2 joder, pues en sudafrica los blancos tienen urbanizaciones privadas blindadas, con seguridad privada armada que riete tu de la policia militarizada de los eeuu.
0 K 10
JackNorte #5 JackNorte
#3 Si la diferencia es el seguro medico que aunque tengas todo eso en USA si te pones enfermo a nada que sea algo complicado acabas debajo de un puente. Y eso en Sudafrica no pasara. Y aparte han visto que les da igual matar a un blanco que a un negro en una manifestacion , te pillan distraido y ya. Los de su calaña se reconocen entre si, por eso huyen xD
0 K 14
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
eligen el apartheid original, el de la propia historia de su país, y no un apartheid de corta y pega, que es el que disfrutan ahora en Trumplandia, verdad? qué listos!, al menos los de Sudáfrica son "nuestros" hijos de puta... (en Sudáfrica el apartheid terminó sólo oficialmente, la separación de la sociedad y de empleos según etnia continúa y continuará! de nada!)
1 K 27
JackNorte #6 JackNorte
Creo que huyen porque en USA les da igual matar a blancos o negros ultimamente y el seguro medico los puede arruinar.
Por mucho que te protejas fisicamente en USA si enfermas de algo serio dara igual las vallas que hayas levantado para protegerte como en Sudafrica.
Sudafrica es un sitio peculiar tambien , pero supongo que no te desangraran tanto economicamente como en USA

Relacionada: www.ellitoral.com/internacionales/sudafrica-asesinato-mujeres-negras-t
0 K 14
#7 chocoleches
Nada, que estoy harto de la lluvia, me vuelvo a mi querida Escocia. :shit:
0 K 10
Lenari #4 Lenari
Seguro que sí. Se van de EEUU a Sudáfrica porque en EEUU te pueden pegar un tiro por la calle... a Sudáfrica, que es ahora mismo uno los paises del mundo con mayor tasa de homicidios. ¡Porque eso tiene tanto sentido! :shit:

Seguro que no se ha inventado la noticia, el periodista xD xD

.  media
0 K 9
Gry #8 Gry
#4 En la inmensa mayoría de los homicidios en Sudáfrica las víctimas son negras.
0 K 17
Lenari #9 Lenari
#8 Las víctimas y los homicidas.
1 K 26

menéame