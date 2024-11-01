Algunos sudafricanos blancos están abandonando Estados Unidos para regresar a su país debido a preocupaciones por su seguridad: "no quiero vivir en un lugar como este" [EN]

El acontecimiento se produce mientras Trump promueve su programa de refugiados para sudafricanos blancos, después de afirmar que sufren persecución en su propio país. Muchos de los expatriados afirman sentirse incómodos: «hay gente que recibe disparos a plena luz del día. Ciudadanos estadounidenses están siendo asesinados a tiros, no quiero vivir en un lugar así». Otros afirman que la decisión se debe más a factores relacionados con el estilo de vida: «mis hijos pasan más tiempo al aire libre y el seguro médico es más asequible en Sudáfrica».