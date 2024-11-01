Algunos sudafricanos blancos están abandonando Estados Unidos para regresar a su país debido a preocupaciones por su seguridad: "no quiero vivir en un lugar como este" [EN]

El acontecimiento se produce mientras Trump promueve su programa de refugiados para sudafricanos blancos, después de afirmar que sufren persecución en su propio país. Muchos de los expatriados afirman sentirse incómodos: «hay gente que recibe disparos a plena luz del día. Ciudadanos estadounidenses están siendo asesinados a tiros, no quiero vivir en un lugar así». Otros afirman que la decisión se debe más a factores relacionados con el estilo de vida: «mis hijos pasan más tiempo al aire libre y el seguro médico es más asequible en Sudáfrica».
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Por mucho que te protejas fisicamente en USA si enfermas de algo serio dara igual las vallas que hayas levantado para protegerte como en Sudafrica.
Sudafrica es un sitio peculiar tambien , pero supongo que no te desangraran tanto economicamente como en USA
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Seguro que no se ha inventado la noticia, el periodista
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