Algunas notas en forma de hilo, con luces y sobras de la sentencia que condena al FGE

La sentencia considera probados dos hechos que encajan en el tipo penal: ✅La filtración del correo a un periodista de la SER. ✅La emisión de una nota de prensa que contiene datos confidenciales.

pedrario #1 pedrario
Para los que no tienen tiempo ni ganas de leer más de 100 páginas de fundamentos de sentencia, creo que el hilo condensa partes interesantes de la sentencia y acerca de forma didáctica bastante la explicación de los hechos.

oceanon3d #5 oceanon3d
Abogados Yotubers ... lo que nos faltaba.

Y entradilla de Pedrario con iconos.

Irrelevante no; lo siguiente.

Me quedo con los votos particulares.
pedrario #6 pedrario
#5 Si leyeras el hilo, estandar algo dificil seguramente, verías que los iconos son una mera copia y pega del mismo, respetando el contenido y no haciendo microblogging.

Pero claro, hablamos del bulero que se inventa sentencias y todo lo que afirma siempre es falso, porque importa más la propaganda que la realidad, nadie espera que bases en hechos contrastados tu opinión, por defecto te pegas a lo que la propaganda te indique.

#2 Tecar
Algunos no se molestan ni en quitar los iconos de las respuesta de la IA.
xD
pedrario #3 pedrario
#2 el autor lleva escribiendo de esa forma desde antes de que ChatGPT empezara a asomar la patita, mira por ejemplo un hilo de 2020 >x.com/chemadepablo/status/1226888432158461953

Pero oye, gran aportación la tuya.

Me ha recordado a los informes que dicen que la declaración de independencia de EEUU se hizo con IA en un 99% de probabilidad.
themarquesito #4 themarquesito
#3 A Chema de Pablo le encanta usar emojis desde hace mucho.
