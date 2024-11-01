·
Algunas notas en forma de hilo, con luces y sobras de la sentencia que condena al FGE
La sentencia considera probados dos hechos que encajan en el tipo penal: ✅La filtración del correo a un periodista de la SER. ✅La emisión de una nota de prensa que contiene datos confidenciales.
etiquetas
hilo
fge
sentencia
chemadepablo
politica
6 comentarios
#1
pedrario
Para los que no tienen tiempo ni ganas de leer más de 100 páginas de fundamentos de sentencia, creo que el hilo condensa partes interesantes de la sentencia y acerca de forma didáctica bastante la explicación de los hechos.
#5
oceanon3d
Abogados Yotubers ... lo que nos faltaba.
Y entradilla de Pedrario con iconos.
Irrelevante no; lo siguiente.
Me quedo con los votos particulares.
#6
pedrario
#5
Si leyeras el hilo, estandar algo dificil seguramente, verías que los iconos son una mera copia y pega del mismo, respetando el contenido y no haciendo microblogging.
Pero claro, hablamos del bulero que se inventa sentencias y todo lo que afirma siempre es falso, porque importa más la propaganda que la realidad, nadie espera que bases en hechos contrastados tu opinión, por defecto te pegas a lo que la propaganda te indique.
>…
» ver todo el comentario
#2
Tecar
Algunos no se molestan ni en quitar los iconos de las respuesta de la IA.
#3
pedrario
#2
el autor lleva escribiendo de esa forma desde antes de que ChatGPT empezara a asomar la patita, mira por ejemplo un hilo de 2020 >
x.com/chemadepablo/status/1226888432158461953
Pero oye, gran aportación la tuya.
Me ha recordado a los informes que dicen que la declaración de independencia de EEUU se hizo con IA en un 99% de probabilidad.
#4
themarquesito
#3
A Chema de Pablo le encanta usar emojis desde hace mucho.
