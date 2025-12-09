edición general
Joaquim Bosch repasa los aspectos "discutibles jurídicamente" de la sentencia de García Ortiz: "No pudo ser el filtrador" (contiene audio).

El magistrado analiza la sentencia que ha publicado el Tribunal Supremo sobre la condena al exfiscal general del Estado.

pepel #2 pepel
Ahora vamos a ver a los jueces en rebeldía contra el Tribunal Supremo. En tres semanas hay quien escribe un libro.
#1 Marisadoro *
... señala que "no hay prueba directa", tal y como reconocen los cinco magistrados que han apoyado la condena a García Ortiz..

Qué quisquilloso!
Tarod #3 Tarod
Venga todos a una:
Para sentenciar basta con indicios fundamentados.

Muy bien!!
