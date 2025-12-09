·
Joaquim Bosch repasa los aspectos "discutibles jurídicamente" de la sentencia de García Ortiz: "No pudo ser el filtrador" (contiene audio).
etiquetas
joaquim bosch
repasa aspectos discutibles
condena
fge
actualidad
#2
pepel
Ahora vamos a ver a los jueces en rebeldía contra el Tribunal Supremo. En tres semanas hay quien escribe un libro.
#1
Marisadoro
... señala que "no hay prueba directa", tal y como reconocen los cinco magistrados que han apoyado la condena a García Ortiz..
Qué quisquilloso!
#3
Tarod
Venga todos a una:
Para sentenciar basta con indicios fundamentados.
Muy bien!!
