¿Por qué algunas cabinas del F-35 parecen doradas mientras que otras parecen transparentes?  

Las cabinas tintadas de los aviones F-35 de Lockheed Martin dependiendo de la luz, pueden parecer doradas, magenta o casi transparentes. No se trata solo de un efecto óptico. La cabina del F-35 está recubierta con múltiples capas conductoras ultrafinas diseñadas para gestionar las señales electromagnéticas, reducir el deslumbramiento y favorecer el perfil furtivo de la aeronave. estos avanzados recubrimientos ópticos de película delgada combinan el blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) y el desempañado, a la vez que mejoran la