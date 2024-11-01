edición general
2 meneos
79 clics
¿Por qué algunas cabinas del F-35 parecen doradas mientras que otras parecen transparentes?

¿Por qué algunas cabinas del F-35 parecen doradas mientras que otras parecen transparentes?  

Las cabinas tintadas de los aviones F-35 de Lockheed Martin dependiendo de la luz, pueden parecer doradas, magenta o casi transparentes. No se trata solo de un efecto óptico. La cabina del F-35 está recubierta con múltiples capas conductoras ultrafinas diseñadas para gestionar las señales electromagnéticas, reducir el deslumbramiento y favorecer el perfil furtivo de la aeronave. estos avanzados recubrimientos ópticos de película delgada combinan el blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) y el desempañado, a la vez que mejoran la

| etiquetas: f35 , f-35 , caza , eeuu , emi , blindaje , cabina , avión
2 0 0 K 27 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
Am_Shaegar #3 Am_Shaegar
¡Carglass cambia!
¡Carglass repara!
1 K 29
ur_quan_master #2 ur_quan_master
por el precio que cobran hay que poner pijadillas.
0 K 12
Cuñado #1 Cuñado
Por agradar a Trump.
0 K 9

menéame