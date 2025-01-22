edición general
'Alguien tendrá que limpiar las casas': El gran 'mito' del modelo migratorio que lastra a toda España

Analisis del impacto de la inmigración en el mercado laboral español. Aunque los inmigrantes representan más del 13% del empleo y han duplicado su presencia en puestos con titulación superior desde 2014, muchos sufren sobrecualificación: 49%, frente al 33% de españoles. Se genera un “confinamiento laboral” que se transmite a la segunda generación, con altas tasas de abandono escolar y desempleo(17% en hijos de inmigrantes frente al 8%), lo que amenaza la cohesión social. Los inmigrantes son el 90% del empleo creado en los últimos tiempos

Torrezzno
Por eso el productividad de España no sube. Se mide Productividad=producción total / numero de trabajadores

Subimos el PIB pero a costa de muchas personas cobrando sueldos miserables.

Aquí newtral usa las horas trabajadas pero va en la misma dirección

www.newtral.es/situacion-productividad-espana/20250122/

El salario modal esta sobre los 15000 euros brutos anuales. La mitad de la población sobrevive con casi nada.
Supercinexin
Traen lisensiadas y titulados para trabajar limpiándole la polla al abuelo y apilando tochos en la obra. Eso es lo que hacen los latinoamericanos en España ahora y hace treinta años.
tropezon
También es interesante deducir la baja calidad del empleo que se está creando.
Si los inmigrantes hacen trabajos de baja cualificación, y son el 90% de los nuevos empleos... eso dice que casi todos los nuevos empleos son de baja cualificación.
