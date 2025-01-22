'Alguien tendrá que limpiar las casas': El gran 'mito' del modelo migratorio que lastra a toda España

Analisis del impacto de la inmigración en el mercado laboral español. Aunque los inmigrantes representan más del 13% del empleo y han duplicado su presencia en puestos con titulación superior desde 2014, muchos sufren sobrecualificación: 49%, frente al 33% de españoles. Se genera un “confinamiento laboral” que se transmite a la segunda generación, con altas tasas de abandono escolar y desempleo(17% en hijos de inmigrantes frente al 8%), lo que amenaza la cohesión social. Los inmigrantes son el 90% del empleo creado en los últimos tiempos