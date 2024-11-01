edición general
2 meneos
36 clics

Alguien está tan preocupado por el éxodo de millonarios de California a Miami, que hasta ha organizado una manifestación

Silicon Valley está haciendo las maletas ante la simple propuesta de un nuevo impuesto que grave a las fortunas de más de mil millones de dólares. De hecho, algunos millonarios ya han puesto pies en polvorosa y se han comprado una (o varias) mansiones en Miami para no tener que pagarlo. A alguien le preocupa tanto este éxodo de millonarios que incluso ha tomado la iniciativa de defenderlos ante el temor de que abandonen California por evitar los impuestos altos. Incluso ha convocado manifestaciones en las calles de San Francisco. Para sorpresa

| etiquetas: millonarios , california
1 1 0 K 25 actualidad
4 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
EL fatxapobre hasta los ojos de fentanilo al rescate del millonario.
2 K 48
themarquesito #3 themarquesito
"Billionaires build prosperity", escrito por alguien con el cerebro más liso que un koala
1 K 35
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Éxodo... La verdad es que una plaga bíblica si que son.
1 K 25
#4 Pitchford
La verdad es que lo de subir impuestos a los millonarios a nivel local no suele conllevar el aumento de ingresos pretendido..
0 K 20

menéame