Algo procedente del espacio profundo nos 'disparó' rayos gamma durante 7 horas: por fin sabemos qué fue

El fenómeno se ha convertido en el estallido de rayos gamma más largo jamás registrados. Aproximadamente, se prolongó durante 25.000 segundos

7 comentarios
u_1cualquiera
Qué tiempos cuando el titular de una noticia era auto contenido
dark_soul
Me la juego sin leer la noticia. La muerte de una estrella
Pacman
#2 mejor la muerte de una estrella, que la estrella de la muerte.
dark_soul
#3 por suerte. Pero si piensas en nuestro sol sería ambas
Pacman
#5 todavía queda. Nos da tiempo a comer
keiko_san
Ya puestos, además de informarlo en segundos, podían haber indicado que duró 4,66 partidos de fútbol o 2,33 avatares
