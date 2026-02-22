·
Algo procedente del espacio profundo nos 'disparó' rayos gamma durante 7 horas: por fin sabemos qué fue
El fenómeno se ha convertido en el estallido de rayos gamma más largo jamás registrados. Aproximadamente, se prolongó durante 25.000 segundos
#1
u_1cualquiera
Qué tiempos cuando el titular de una noticia era auto contenido
0
K
10
#2
dark_soul
Me la juego sin leer la noticia. La muerte de una estrella
1
K
26
#3
Pacman
#2
mejor la muerte de una estrella, que la estrella de la muerte.
2
K
37
#5
dark_soul
#3
por suerte. Pero si piensas en nuestro sol sería ambas
0
K
7
#6
Pacman
#5
todavía queda. Nos da tiempo a comer
0
K
19
#7
dark_soul
#6
youtu.be/B7Lv18ZUIAQ?si=JV55UlsV65PW2qNm
0
K
7
#4
keiko_san
Ya puestos, además de informarlo en segundos, podían haber indicado que duró 4,66 partidos de fútbol o 2,33 avatares
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
