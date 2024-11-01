Alfredo Arrién, yo no te creo

Refrescamos la memoria al mediático abogado con los audios de las declaraciones que sí hizo a ElPlural.com. “Elisa ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno”. Es la frase que Alfredo Arrién, abogado de Mouliaá, pronunció a este periódico el jueves 5 de febrero, cuando se conocía que la actriz se retiraba de la causa contra Íñigo Errejón por presunto abuso sexual. Un día más tarde, el letrado negaba haberla pronunciado cuando Mouliaá le pedía explicaciones y, el pasado martes, en Todo es mentira, aseguraba que estaba descontextualizada.