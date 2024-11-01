edición general
Alex Trias, abogado jubilado a los 41 años: "Ahorro 4.200 euros al mes, la estrategia es vivir por debajo de las posibilidades"

Para Trias, que lleva viviendo desde 2015 en Portugal, la jubilación "no tiene por qué ser el fin de la creación de patrimonio".

Apotropeo #1 Apotropeo
Ahorrar 4200€ al mes.
Me lo apunto, cabron.
6
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
Abogado que con 41 años se retiro de EEUU con su esposa a vivir en Portugal donde sigue "ejerciendo" como asesor.

El jubilado deberia ir entre comillas....

CC #1 #3 #4 #5 #7 ....
2
#8 mcfgdbbn3
#6: Si el objetivo está claro: culpar a la juventud de sus problemas para exculpar al resto de la sociedad.
1
#9 guillersk
#1 aver estudiao
0
radon2 #4 radon2
Seguro que ha dejado de tomar café.
1
#7 mcfgdbbn3 *
#4: Y el Netflix, que entre unas cosas y otras se van por lo menos 3000 € al mes. xD

Y no salir de fiesta fuera de casa, que por la Fanta te la puedes tomar en casa igualmente. :roll:
Todos los que dicen eso seguro que en los 70s y 80s tampoco salían de fiesta fuera de casa. :roll:
0
makinavaja #5 makinavaja
Seguro que papá y mamá no han influido nada para que pueda vivir así... un hombre hecho a sí mismo... :-D :-D :-D :-D
0
eltxoa #2 eltxoa
y ganar al menos 4200 euros al mes :troll:
0
#3 EISev
#2 no los gana, los ahorra. Su capital los gana por él, y más para pagar gastos
0

