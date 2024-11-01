·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5684
clics
Retan a ChatGPT y DeepSeek a jugar a 'Dragones y Mazmorras' y lo que pasa dice mucho del futuro que nos espera
4619
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
4230
clics
Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino [Eng]
3060
clics
El peligroso barrio de Kabukicho (Tokio) en los años 60 y 70
4695
clics
Hemisferio occidental, 1941
más votadas
815
"Ahh, que no es Zapatero": las redes critican el silencio mediático tras la aparición de Aznar en el archivo Epstein
581
Los compradores de VPO de San Juan: hijos del notario, sagas familiares...
409
Ni un paso atrás: las juventudes socialistas de Euskal Herria marchan contra el fascismo
178
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
377
El entorno de Aznar dice que no conocía a Epstein tras aparecer en sus papeles
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
98
clics
Alex Trias, abogado jubilado a los 41 años: "Ahorro 4.200 euros al mes, la estrategia es vivir por debajo de las posibilidades"
Para Trias, que lleva viviendo desde 2015 en Portugal, la jubilación "no tiene por qué ser el fin de la creación de patrimonio".
|
etiquetas
:
alex trías
,
jubilación
,
ahorro
6
0
5
K
44
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
5
K
44
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Apotropeo
Ahorrar 4200€ al mes.
Me lo apunto, cabron.
6
K
69
#6
Atusateelpelo
*
Abogado que con 41 años se retiro de EEUU con su esposa a vivir en Portugal donde sigue "ejerciendo" como asesor.
El jubilado deberia ir entre comillas....
CC
#1
#3
#4
#5
#7
....
2
K
37
#8
mcfgdbbn3
#6
: Si el objetivo está claro: culpar a la juventud de sus problemas para exculpar al resto de la sociedad.
1
K
19
#9
guillersk
#1
aver estudiao
0
K
11
#4
radon2
Seguro que ha dejado de tomar café.
1
K
22
#7
mcfgdbbn3
*
#4
: Y el Netflix, que entre unas cosas y otras se van por lo menos 3000 € al mes.
Y no salir de fiesta fuera de casa, que por la Fanta te la puedes tomar en casa igualmente.
Todos los que dicen eso seguro que en los 70s y 80s tampoco salían de fiesta fuera de casa.
0
K
12
#5
makinavaja
Seguro que papá y mamá no han influido nada para que pueda vivir así... un hombre hecho a sí mismo...
0
K
12
#2
eltxoa
y ganar al menos 4200 euros al mes
0
K
11
#3
EISev
#2
no los gana, los ahorra. Su capital los gana por él, y más para pagar gastos
0
K
14
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Me lo apunto, cabron.
El jubilado deberia ir entre comillas....
CC #1 #3 #4 #5 #7 ....
Y no salir de fiesta fuera de casa, que por la Fanta te la puedes tomar en casa igualmente.
Todos los que dicen eso seguro que en los 70s y 80s tampoco salían de fiesta fuera de casa.