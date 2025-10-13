edición general
Alerta roja en Valencia por las lluvias torrenciales

la Aemet eleva el nivel de aviso ante la previsión de “inundaciones y crecidas repentinas” - Infobae El organismo público espera la caída de más de 100 litros por metro cuadrado en una hora

vviccio
Espero que esta vez se dejen de mazonadas y hagan caso a los avisos de la AEMET.
vilgeits
Ya está el Mazon con trempera
