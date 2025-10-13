·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10246
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
6548
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
5943
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
7108
clics
Mi vida tras la muerte
5190
clics
Tristeza
más votadas
394
El Tribunal de Cuentas retrata a Vox como el único partido que traspasa millones a su fundación
287
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
743
Israel se inventó el entramado de túneles de Hamás para justificar sus ataques: usaron paquetes de imágenes de Internet
414
Julio Anguita: "Felipe González es de derechas"
512
Dato mata relato: así desmintieron cadenas televisivas el bulo de Juanma Moreno y del PP sobre un falso cambio en el protocolo asistencial para no avisar a andaluzas dudosas de cáncer de mama
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
36
clics
Alerta roja en Valencia por las lluvias torrenciales
la Aemet eleva el nivel de aviso ante la previsión de “inundaciones y crecidas repentinas” - Infobae El organismo público espera la caída de más de 100 litros por metro cuadrado en una hora
|
etiquetas
:
alerta roja
,
valencia
,
dana
,
armet
6
2
0
K
96
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
0
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vviccio
Espero que esta vez se dejen de mazonadas y hagan caso a los avisos de la AEMET.
0
K
11
#2
vilgeits
Ya está el Mazon con trempera
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente