Alerta de la AESAN para los padres de menores de 1 año: encuentran cereulida, una toxina que puede causar graves intoxicaciones, en varios lotes de la leche de fórmula DAMIRA

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una alerta para todos los consumidores por la posible presencia de cereulida en leche de fórmula de la marca DAMIRA, concretamente los productos DAMIRA NATUR 1 (lote 8000003307) y DAMIRA NATUR 2 (lote 8000003302). DAMIRA NATUR 1 tiene una fecha de caducidad del 19/02/2027 y DAMIRA NATUR 2, del 29/02/2027. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.

#2 javic
Nacen pocos niños, y muchos de los que nacen... leche artificial y para la guardería. Están locos estos mamíferos.
elmakina #3 elmakina
#2 Da la teta tú, ya que tanto sabes.
