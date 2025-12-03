edición general
4 meneos
13 clics
Alemania refuerza su defensa antimisiles con el Arrow 3 mientras Moscú presume de capacidad bélica

Alemania refuerza su defensa antimisiles con el Arrow 3 mientras Moscú presume de capacidad bélica

La Bundeswehr pone en funcionamiento por primera vez Arrow 3, el sistema israelí de defensa antimisiles. Está diseñado para interceptar misiles balísticos en el espacio y colmar así una antigua laguna en la defensa aérea europea.

| etiquetas: alemania , defensa
4 0 0 K 62 actualidad
8 comentarios
4 0 0 K 62 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Vamos, que los misiles de crucero y los geranios se van a pasear como pedro por su casa por debajo.
Otro detalle, 4 millones por disparo y una producción ridícula de misiles de este tipo cada año. Los iraníes hicieron que se consumiera la mayor parte del stock hace poco.

Esto es la versión misilera de la Línea Maginot.
1 K 29
tul #5 tul
#2 como sea igual de efectivo que contra los misiles iranies van a salir escaldaditos
0 K 17
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Son los mismos misiles .. con la diferencia de que se van a enfrentar (esperemos que no) a misiles rusos con MIRV y armamento nuclear.
0 K 19
beltzak #8 beltzak
Que curioso que en el sector militar no hay crisis en Alemania.

¡Viento en popa, a toda vela!
1 K 17
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
Opinión impopular; lo que necesita la UE, empezando por Alemania, son armas nucleares. La triada completa y de una sola llave.
0 K 11
ansiet #3 ansiet
Al final la liarán ya verás
0 K 10
#1 j-light *
[X] Vender muchas armas
[X] Vender gas a los Europeos y que no usen NS2
[ ] Quitarle el dinero a los rusos
1 K 2
karlos_ #4 karlos_
#1 Negativo por usar insultos (europedos) se puede decir lo mismo sin faltar al respeto.

Muchos no estamos a favor de ninguna guerra y nos estan jodiendo.
1 K 18

menéame