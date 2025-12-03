Alemania refuerza su defensa antimisiles con el Arrow 3 mientras Moscú presume de capacidad bélica

La Bundeswehr pone en funcionamiento por primera vez Arrow 3, el sistema israelí de defensa antimisiles. Está diseñado para interceptar misiles balísticos en el espacio y colmar así una antigua laguna en la defensa aérea europea.
| etiquetas: alemania , defensa
Otro detalle, 4 millones por disparo y una producción ridícula de misiles de este tipo cada año. Los iraníes hicieron que se consumiera la mayor parte del stock hace poco.
Esto es la versión misilera de la Línea Maginot.
Son los mismos misiles .. con la diferencia de que se van a enfrentar (esperemos que no) a misiles rusos con MIRV y armamento nuclear.
¡Viento en popa, a toda vela!
[X] Vender gas a los Europeos y que no usen NS2
[ ] Quitarle el dinero a los rusos
Muchos no estamos a favor de ninguna guerra y nos estan jodiendo.