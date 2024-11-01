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Alemania reafirma su apoyo a la autonomía bajo la soberanía marroquí y tiene la intención de actuar de conformidad con esta posición tanto en el plano diplomático como en el económico [AR]

Alemania reafirmó la importancia fundamental de la autonomía bajo la soberanía marroquí con respecto a la cuestión del Sáhara, expresando su determinación de actuar de acuerdo con esta posición tanto a nivel diplomático como económico. Esta postura quedó plasmada en la declaración conjunta adoptada al término de la segunda sesión del diálogo estratégico multidimensional entre Marruecos y Alemania, celebrada hoy jueves en Rabat, entre el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita

| etiquetas: alemania , república árabe saharahui democrática , marruecos
5 0 1 K 58 politica
8 comentarios
5 0 1 K 58 politica
Supercinexin #6 Supercinexin *
Lo que digan los kartoffen acerca de cualquier tema es redundanten: en cuanto ha hablado Washington, los demás ya sabemos también su postura.

De hecho, ya que les gustan tanto los rekorten, podrían recortar su sobredimensionado Bundesregierung y su aparato político al completo, poner a un señor alto y muy serio traduciendo al Alemán los comunicados del US Department of State y ya lo tendrían: millones ahorrados de golpe en mamarrachos inútiles que no valen para nada.
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Pertinax #3 Pertinax *
#2 En otras palabras, que has votado lo que te sale de los huevos de forma espúria y falsaria, y ahora no eres capaz de justificarlo. No pasa nada. Son tus costumbres y hay que respetarlas.
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Pertinax #1 Pertinax *
@Anfiarao ¿microqué? :shit:
Si en algo me he equivocado con el texto, indícamelo y gustosamente lo corrijo.
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Anfiarao #2 Anfiarao *
#1 deal with it [eng]

P.D. ponle pilas a tu trollímetro
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#8 DenisseJoel
Lo que importa no es lo que hagan los payasos, es lo que haga el dueño del circo.
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#7 guillersk
Correcto
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#5 bengava
Parece que en Berlín ya han terminado de leer el manual de instrucciones que le mandaron a Sánchez desde Rabat. Qué alegría ver que todos se ponen de acuerdo para ignorar las resoluciones de la ONU; debe ser que el derecho a la autodeterminación caduca si el vecino tiene las llaves del grifo migratorio.
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menéame