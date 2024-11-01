Alemania reafirma su apoyo a la autonomía bajo la soberanía marroquí y tiene la intención de actuar de conformidad con esta posición tanto en el plano diplomático como en el económico [AR]

Alemania reafirmó la importancia fundamental de la autonomía bajo la soberanía marroquí con respecto a la cuestión del Sáhara, expresando su determinación de actuar de acuerdo con esta posición tanto a nivel diplomático como económico. Esta postura quedó plasmada en la declaración conjunta adoptada al término de la segunda sesión del diálogo estratégico multidimensional entre Marruecos y Alemania, celebrada hoy jueves en Rabat, entre el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita