Alemania reafirma su apoyo a la autonomía bajo la soberanía marroquí y tiene la intención de actuar de conformidad con esta posición tanto en el plano diplomático como en el económico [AR]

Alemania reafirmó la importancia fundamental de la autonomía bajo la soberanía marroquí con respecto a la cuestión del Sáhara, expresando su determinación de actuar de acuerdo con esta posición tanto a nivel diplomático como económico. Esta postura quedó plasmada en la declaración conjunta adoptada al término de la segunda sesión del diálogo estratégico multidimensional entre Marruecos y Alemania, celebrada hoy jueves en Rabat, entre el Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita
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De hecho, ya que les gustan tanto los rekorten, podrían recortar su sobredimensionado Bundesregierung y su aparato político al completo, poner a un señor alto y muy serio traduciendo al Alemán los comunicados del US Department of State y ya lo tendrían: millones ahorrados de golpe en mamarrachos inútiles que no valen para nada.
Si en algo me he equivocado con el texto, indícamelo y gustosamente lo corrijo.
P.D. ponle pilas a tu trollímetro