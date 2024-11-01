edición general
8 meneos
26 clics
Alemania impulsa una Europa de 'dos velocidades' con un nuevo bloque de seis economías líderes [ENG]

Alemania impulsa una Europa de 'dos velocidades' con un nuevo bloque de seis economías líderes [ENG]

Alemania presionará por una Unión Europea de "dos velocidades" para romper la inercia en la toma de decisiones en el bloque de 27 miembros y galvanizar sus economías, pidiendo a un grupo central de estados miembros que avance en aspectos clave. políticas para hacer a Europa más fuerte y más independiente. En la carta, Klingbeil invitó a socios de Francia, Polonia, España, Italia y los Países Bajos.

| etiquetas: alemania , europa , bloque
6 2 0 K 92 actualidad
8 comentarios
6 2 0 K 92 actualidad
ipanies #1 ipanies
Lo promueven ellos ahora porque saben que si lo promueven otros igual no les invitan por haber "vivido por encima de sus posibilidades" ¬¬ :troll:
2 K 41
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Como ha cambiado la cosa con los PIGS
1 K 37
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Que se jodan. Que coman austeridad.
1 K 29
Graffin #3 Graffin
Podemos cambiarles por Portugal?
Me caen mejor y son más fiables
1 K 20
Gry #4 Gry
Por lo que dice el artículo parece que están intentando abordar debilidades clave de la economía europea, como la dependencia de importaciones chinas, del armamento estadounidense o la dificultad para obtener financiación multinacional para las startups.

Eso también va a beneficiar a países pequeños. Las economías grandes como la alemana o la francesa tienen más disponibilidad de capital mientras que las pequeñas tienen mayor flexibilidad para aprovechar ese capital.

Ahora mismo una buena…   » ver todo el comentario
1 K 20
#6 encurtido
Desde hace ya muchas décadas había 2 bloques claros (Europa central/Norte y mediterránea) y desde hace 2 décadas se sumó el bloque de países ex-comunistas.

No veo la novedad, es recalcar lo que lleva siendo así casi desde el principio de los tiempos. Quizá darle nombre o comprar una mesa nueva para lo mismo.
0 K 7
Bapho #7 Bapho
#6 Hombre no es lo mismo tener que esperar a implementar algunos cambios a paises que están aun tratando de hacer reformas profundas por venir de repúblicas soviéticas que poder hacer cambios mas traperos para los que estén listos.
0 K 11
#8 encurtido
#7 Ese comentario es de 2005. Ahora muchos los países del Este están igualando e incluso adelantando a los mediterráneos en renta per cápita.
0 K 7

menéame