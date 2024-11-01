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Alemania acelera el transporte pesado: 1.000.000.000 € para crear la mayor red de carga ultrarrápida para camiones eléctricos

Alemania acelera el transporte pesado: 1.000.000.000 € para crear la mayor red de carga ultrarrápida para camiones eléctricos

El ministerio de transportes alemán destinará 1000 millones de euros para desarrollar la infraestructura de carga para transporte pesado necesaria que permita romper el círculo vicioso, por falta de infraestructura específica,que impide la adopción masiva de camiones eléctricos. Se trata de implementar cargadores del orden de megavatios. El diseño de los lugares de recarga contempla aparcamientos de mayor tamaño y cables reforzados para permitir el uso intensivo de altas tensiones y uso frecuente.

| etiquetas: camiones eléctricos , infraestructura de carga , gobierno alemán
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8 comentarios
6 1 0 K 90 tecnología
Priorat #4 Priorat
Una inversión estratégica e inteligente. Se han dado cuenta que no puedes depender del petróleo.
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Io76 #7 Io76
#4 Tan taratán que nos vamos pálante, tantarantán que nos vamos patrás...
Y así "funciona" una UE desgobernada por derechuzos y en manos de los lobbies y su dinero.
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fofito #8 fofito
#4 Se han dado cuenta que sus "socios" no son de fiar
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#6 tierramar
Más bien, lo que quieren hacer es adaptar las carreteras, puentes, infraestructuras alemanas a los vehiculos de guerra americanos que son más pesados. Y van a intentar engañar a los alemanes con noticias como esta.
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#1 unomas23
Chiringuitos everywhere.
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javierchiclana #5 javierchiclana *
#1 Chiringuito actual es el que tienen los jeques... y una dependencia gigante la de la UE.

El transporte terrestre debe de electrificarse. Por soberanía y sostenibilidad. La tecnología está disponible y es rentable.
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Io76 #3 Io76
Ya no lloran los fachos y sus libelos con lo de la electrificación?!? Pues perderán la financiación de Repsol & Co.
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taSanás #2 taSanás
en el peor momento de la segunda guerra mundial, Alemania dedicaba del 75% del PIB a la guerra.

1.000 millones de euros en electrificación supone el 0,0224% del PIB

Prioridades :troll:
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menéame