Alemania acelera el transporte pesado: 1.000.000.000 € para crear la mayor red de carga ultrarrápida para camiones eléctricos

El ministerio de transportes alemán destinará 1000 millones de euros para desarrollar la infraestructura de carga para transporte pesado necesaria que permita romper el círculo vicioso, por falta de infraestructura específica,que impide la adopción masiva de camiones eléctricos. Se trata de implementar cargadores del orden de megavatios. El diseño de los lugares de recarga contempla aparcamientos de mayor tamaño y cables reforzados para permitir el uso intensivo de altas tensiones y uso frecuente.
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Y así "funciona" una UE desgobernada por derechuzos y en manos de los lobbies y su dinero.
El transporte terrestre debe de electrificarse. Por soberanía y sostenibilidad. La tecnología está disponible y es rentable.
1.000 millones de euros en electrificación supone el 0,0224% del PIB
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