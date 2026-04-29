¿Por qué Aldama es creíble? Nunca fue el 'Pequeño Nicolás' que quería el PSOE

«Se piensa que es James Bond y se parece más al Pequeño Nicolás, segunda parte; le ha faltado decir que era agente de la TIA», dijo de Víctor de Aldama el Gobierno tras su primera confesión ante la Justicia en noviembre de 2024. El Ejecutivo puso entonces en marcha una operación política y mediática para desacreditar al empresario que fue refrendada por el propio presidente, que tildó de «menuda inventada» todo su testimonio.