edición general
1 meneos
13 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

¿Por qué Aldama es creíble? Nunca fue el 'Pequeño Nicolás' que quería el PSOE

«Se piensa que es James Bond y se parece más al Pequeño Nicolás, segunda parte; le ha faltado decir que era agente de la TIA», dijo de Víctor de Aldama el Gobierno tras su primera confesión ante la Justicia en noviembre de 2024. El Ejecutivo puso entonces en marcha una operación política y mediática para desacreditar al empresario que fue refrendada por el propio presidente, que tildó de «menuda inventada» todo su testimonio.

| etiquetas: aldama , psoe , pequeño nicolás
1 0 13 K -105 Tribunales
5 comentarios
1 0 13 K -105 Tribunales
Anfiarao #1 Anfiarao
#0 no mandéis bazofia regre, por favor
3 K 50
#2 Almirantecaraculo
#1 y entonces de qué come? Además, dice justo justo lo que le viene bien, como va a ser mentira? Con un total de 0 pruebas.
1 K 19
Anfiarao #3 Anfiarao *
#2 por un momento no sabía si hablabas del Aldama o de quien manda el meneo :troll:
1 K 19
#4 Almirantecaraculo
#3 juntos de la mano se les ve por el jardín.
No puede haber nadie en este mundo tan Servíl.
1 K 19
loborojo #5 loborojo
El mundo mejorando su nivel, por lo menos no es una entrevista a Trashorras
0 K 10

menéame