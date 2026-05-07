El alcalde de Utiel (PP) declara que el ES Alert que se envió en la DANA no hubiera salvado vidas

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha sido este jueves el primer edil citado a declarar ante la jueza de la dana. Su testimonio puede ser revelador porque fue el dirigente que optó desde primera hora de la mañana por cancelar las clases en su municipio. Lo hizo, según ha declarado, sin haber recibido ningún aviso de las instituciones, aunque no pudo evitar el fallecimiento de seis personas como consecuencia del desbordamiento. La jueza no solo ha rechazado que se investigue al primer edil sino que le ha puesto de ejemplo por su prevención.