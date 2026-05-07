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El alcalde de Utiel (PP) declara que el ES Alert que se envió en la DANA no hubiera salvado vidas

El alcalde de Utiel (PP) declara que el ES Alert que se envió en la DANA no hubiera salvado vidas

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha sido este jueves el primer edil citado a declarar ante la jueza de la dana. Su testimonio puede ser revelador porque fue el dirigente que optó desde primera hora de la mañana por cancelar las clases en su municipio. Lo hizo, según ha declarado, sin haber recibido ningún aviso de las instituciones, aunque no pudo evitar el fallecimiento de seis personas como consecuencia del desbordamiento. La jueza no solo ha rechazado que se investigue al primer edil sino que le ha puesto de ejemplo por su prevención.

| etiquetas: pp , alcaldes , utiel , dana , valencia , ricardo gabaldón , vidas ejemplares
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9 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Fuente: sus cojones
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#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Más allá del título y cargar contra él por ser pepero, este es el que mejor actuó ese día, mandando desalojar el colegio por decisión propia. Y lo que está diciendo aquí, es que el Es-Alert a las 20:11h, no valía para nada.
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WcPC #5 WcPC
Un tipo que no tiene conocimientos ninguno en el tema dice una pollada y es noticia...
:palm: :palm: :palm:
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Stathamdepueblo #7 Stathamdepueblo
#5 es noticia porque tiene un puesto de relevancia en gobierno municipal, al que nunca debería haber accedido
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ombresaco #4 ombresaco
Total, se iban a morir igual
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#6 Otrebla8002
Estos pepesunos no pierden la oportunidad de bailar en la tumba de los muertos.
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mahuer #2 mahuer
Corporativismo.
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#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 No, dice lo obvio, a las 20:11h ya era irrelevante, eso a esa hora solo valía para cubrirse las espaldas, ante la justicia.
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Cuñado #3 Cuñado
Sin embargo, reconoció no disponer del registro de llamadas recibidas, que según le indicaron debe obtenerse mediante orden judicial.

Qué centralitas más raras tienen en Valencia :tinfoil:
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menéame