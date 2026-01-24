El alcalde de Minneapolis, Frey, tras el último tiroteo: «Si el objetivo era lograr paz y seguridad, esto está consiguiendo exactamente lo contrario» [ENG]  

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha hablado públicamente tras este nuevo tiroteo fatal y ha criticado duramente las acciones de las fuerzas federales desplegadas en la ciudad, preguntando «¿cuántos más estadounidenses tienen que morir?» mientras pide que termine la operación federal que ha provocado protestas y tensiones crecientes.
| etiquetas: frey , tiroteo , paz , trump , minneapolis , alcalde
Aunque me da que a este paso el número va a incrementarse exponencialmente, incluyendo políticos.
Así que que se anden con cuidado.
Que vengan los chistecitos de GoT