El alcalde de Minneapolis, Frey, tras el último tiroteo: «Si el objetivo era lograr paz y seguridad, esto está consiguiendo exactamente lo contrario» [ENG]

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha hablado públicamente tras este nuevo tiroteo fatal y ha criticado duramente las acciones de las fuerzas federales desplegadas en la ciudad, preguntando «¿cuántos más estadounidenses tienen que morir?» mientras pide que termine la operación federal que ha provocado protestas y tensiones crecientes.

ipanies #2 ipanies
La idea es esa, que se lie para poder anular las elecciones de este otoño.
#3 Grahml
#2 Pues entonces tendremos más muertos.

Aunque me da que a este paso el número va a incrementarse exponencialmente, incluyendo políticos.

Así que que se anden con cuidado.
azathothruna #5 azathothruna
#3 Demoran para mi gusto.
themarquesito #4 themarquesito
#2 No existe ninguna circunstancia que pueda anular unas elecciones. Incluso durante la Rebelión de los Negreros hubo elecciones, que ganó Lincoln contra McClellan.
ipanies #6 ipanies
#4 No voy a poner en duda tus conocimientos sobre USA, es mi opinión intentando buscar algo de lógica a todo esto.
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Tiroteo fatal: asesinato
