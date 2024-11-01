El alcalde de Minneapolis critica duramente al ICE después de que un agente matara a una mujer: «Que se vayan a la mierda» [en]  

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lanzó un contundente mensaje a los funcionarios federales de inmigración después de que un agente del ICE disparara y matara a una mujer de 37 años el miércoles: «Lárguense de Minneapolis». En una rueda de prensa tras el tiroteo, Frey dijo: «No los queremos aquí. La razón que alegan para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario».
| etiquetas: jacob frey , alcalde de minneapolis , agente ice
Empiezo estar HASTA LOS COJONES del "deeply concerned"
