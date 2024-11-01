·
El alcalde de Málaga blanquea a Israel reuniéndose con la embajadora en pleno asedio a Gaza
La difusión oficial del encuentro aviva la polémica en una Málaga que ha exigido reiteradamente el fin de la violencia y el respeto al derecho internacional
politica
NPCMeneaMePersigue
Veis como la derecha de este país está vendida a los genocidas israelíes
jonolulu
La culpa es del gobierno por no echar a la misión diplomática israelí de suelo español. Da pie a los vendepatrias a cosas como esta
