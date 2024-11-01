edición general
El alcalde de Málaga blanquea a Israel reuniéndose con la embajadora en pleno asedio a Gaza

La difusión oficial del encuentro aviva la polémica en una Málaga que ha exigido reiteradamente el fin de la violencia y el respeto al derecho internacional

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Veis como la derecha de este país está vendida a los genocidas israelíes
jonolulu #2 jonolulu
La culpa es del gobierno por no echar a la misión diplomática israelí de suelo español. Da pie a los vendepatrias a cosas como esta
