El alcalde de Alicante sale al paso de las "difamaciones" sobre la casa de su mujer explicando la legalidad del arrendamiento

"Lo comprado es vivienda de nueva construcción de protección pública, calificada el 28 de abril de 2005 por la Conselleria de Territori i Habitatge. En esa calificación hay 12 viviendas dentro del edificio para alquiler, no para uso propio de los compradores. Y el promotor puede vender las de alquiler a terceros que asuman el mismo compromiso. Que es lo que se ha hecho en este caso. Como el comprador no la va a usar no se le exige más requisito que respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada..."