El alcalde de Alicante sale al paso de las "difamaciones" sobre la casa de su mujer explicando la legalidad del arrendamiento

"Lo comprado es vivienda de nueva construcción de protección pública, calificada el 28 de abril de 2005 por la Conselleria de Territori i Habitatge. En esa calificación hay 12 viviendas dentro del edificio para alquiler, no para uso propio de los compradores. Y el promotor puede vender las de alquiler a terceros que asuman el mismo compromiso. Que es lo que se ha hecho en este caso. Como el comprador no la va a usar no se le exige más requisito que respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada..."
Y las otras 11 habrá que mirar.
Curioso sinónimo de "hijos de la grandísima puta".
Lo justifica diciendo que es legal, como si todo lo legal fuera ético. Por no hablar del hecho de que "la lotería" le ha tocado a su mujer siendo él el alcalde.
Hay tantos ejemplos, por desgracia. Otro :
"Mireia Pujol Ferrusola (hija): Se reportó que se benefició de la adjudicación de un piso de protección oficial de 127 metros cuadrados en primera línea de mar".
¿Cuántas casualidades, verdad?
Lo que es posible es que fuera el típico "oye, Luis, tienes algún familiar/amigo al que darle una casa VPO? Nos pasas 50k en negro y para ti" porque este hombre entró al PP en 2005: "En 2005 accedió a la ejecutiva del Partido Popular de Alicante como secretario de Estudios y Programas.[Wikipedia]"
Vale. Pues eso que apuntas que pudo pasar es lo más probable que pasó, efectivamente.