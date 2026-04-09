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Alcachofas guisadas con patatas, la receta romana que no falla

Alcachofas guisadas con patatas, la receta romana que no falla

Lo mejor de la cocina es que, por mucho que hayas preparado un ingrediente de mil maneras diferentes, siempre descubres otra que te entusiasma. En El Comidista le hemos dado bien fuerte a la alcachofa y os las hemos servido con jamón, con ajo y perejil, con huevos estrellados, a la judía, al microondas, marinadas, en forma de flor, en crema, y de tropecientas formas más, pero hay una receta fantástica que nunca habíamos probado, y que viene de la capital de Italia.

| etiquetas: alcachofas , guisadas , patatas , receta , romana
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5 comentarios
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
espero que sea una receta de la Roma moderna, no me veo a Julio César y sus legiones doblando el lomo por las Américas
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tommyx #5 tommyx
Pero no había patatas en esa época...
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Y no hay cebolla.

Lo que demuestra inequívocamente que la guardaban para el huevo.
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pitercio #4 pitercio
Es decir, que la alcachofa está dura.
Hazme de-caso, mínimo media hora, hamijo.
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hijomotoss #2 hijomotoss
Les falta probarlo con el Airfryer. :-D
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menéame