Alcachofas guisadas con patatas, la receta romana que no falla

Lo mejor de la cocina es que, por mucho que hayas preparado un ingrediente de mil maneras diferentes, siempre descubres otra que te entusiasma. En El Comidista le hemos dado bien fuerte a la alcachofa y os las hemos servido con jamón, con ajo y perejil, con huevos estrellados, a la judía, al microondas, marinadas, en forma de flor, en crema, y de tropecientas formas más, pero hay una receta fantástica que nunca habíamos probado, y que viene de la capital de Italia.