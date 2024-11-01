·
22
meneos
192
clics
Alberto Quirón de Ayuso en... ¿a que me suicido?
Viñeta de TBA. "Alberto, yo también dudé entre el suicidio o la huida..."
|
etiquetas
:
:
gonzález amador
,
emérito
,
consejos
,
viñeta
1 comentarios
#1
Sendas_Prev
Por si se quiere participar en un cuestionario sobre el Suicidio.
forms.gle/4p3svRMBo9N22uEj8
Gracias por colaborar.
0
K
6
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
