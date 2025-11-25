Alberto de Mónaco se niega a tramitar una ley del aborto en el Principado en un choque frontal con la soberanía nacional

No es ni mucho menos habitual que un monarca en la Europa del siglo XXI se niegue a aceptar la voluntad de la soberanía nacional. Pero eso es justamente lo que acaba de suceder en el Principado de Mónaco, provocando un choque institucional insólito. El Consejo Nacional, elegido por sufragio universal, había aprobado un proyecto de ley para despenalizar la interrupción del embarazo en algunos supuestos pero su soberano, Alberto II, ha decidido hacer uso de sus prerrogativas y bloquear la ley en marcha en el diminuto país mediterráneo