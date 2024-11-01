edición general
Albert Einstein no era infalible: un experimento demuestra que cometió un error hace casi 100 años

Un equipo de investigadores chinos ha demostrado la aleatoriedad de la realidad. Algo que tiene grandes implicaciones para la computación cuántica. Aunque Albert Einstein contribuyó al desarrollo de la física cuántica, su resistencia a aceptar el azar como parte fundamental de la naturaleza ha sido desmentida. El éxito del experimento en China cierra un capítulo esencial de la ciencia moderna con una precisión experimental nunca antes vista. Así que sí, si Dios existe, juega a los dados con el universo.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y nunca saludaba al pasar...
#2 Chiapela
Dios no existe, los dados juegan sólos
#3 soberao
Artículo de National Geografic, mucho titular, una foto, pero vacío de contenido. Además te pasarás un rato pinchando en los otros enlaces que te ponen con las mismas técnicas, de despertar tu curiosidad con un titular de una noticia que luego no responde a nada...
themarquesito #4 themarquesito
Nadie es infalible
almoss #5 almoss
Ya echaba yo de menos los titulares de "Einstein estaba equivocado" xD
#6 BoosterFelix
Como no lo desarrollen mas, lo que han demostrado es que cuando se elimina el llamado "azar" de una medida, el "azar" aparece en otra. Así que técnicamente no han demostrado la existencia del "azar", han demostrado la "dinámica" o "comportamiento" de lo que conocemos como "azar".

Por otra parte, tiene su lógica que nos resulte imposible entender aquello que constituye la posibilidad física misma de nuestra capacidad de entender. El fundamento físico que crea el tiempo y el espacio puede hacer cosas que no podemos comprender en términos espaciales o temporales.
temu #7 temu
lo raro es que el error lo cometiese mañana
