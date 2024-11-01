Albert Einstein no era infalible: un experimento demuestra que cometió un error hace casi 100 años

Un equipo de investigadores chinos ha demostrado la aleatoriedad de la realidad. Algo que tiene grandes implicaciones para la computación cuántica. Aunque Albert Einstein contribuyó al desarrollo de la física cuántica, su resistencia a aceptar el azar como parte fundamental de la naturaleza ha sido desmentida. El éxito del experimento en China cierra un capítulo esencial de la ciencia moderna con una precisión experimental nunca antes vista. Así que sí, si Dios existe, juega a los dados con el universo.