Albares dice que está previsto que los 28 españoles de la flotilla que permanecen en Israel regresen este lunes

"Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel", ha añadido el ministro de Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo volviesen a Madrid y Barcelona 21 de los ciudadanos retenidos por Israel, que han denunciado un trato vejatorio.