Albares dice que está previsto que los 28 españoles de la flotilla que permanecen en Israel regresen este lunes

"Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel", ha añadido el ministro de Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo volviesen a Madrid y Barcelona 21 de los ciudadanos retenidos por Israel, que han denunciado un trato vejatorio.

En una entrevista en 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press, el jefe de la diplomacia española ha detallado que ha hablado con las familias de los 28 españoles que siguen en una prisión israelí para trasladarles que durante este lunes, "si no hay cambios de última hora", saldrán de Israel con destino a España.
Y van a hacer algo con Israel? han visto a todo el país en la calle, y no van a hacer nada?

Ya os contesto yo: no van a hacer nada. bueno, van a culpar al pp. eso si.
#3 De momento poner el culo para que los sionistas dejen volver a los de la flotilla.
Ha dicho algo de protestar por el secuestro en aguas internacionales y los malos tratos? Vamos a echar a todo el mundo de la embajada genocida israelí en Madrid o les vamos a seguir haciendo la ola? Se vuelve a casa la representacion española en el estado genocida? seguimos comerciando con ellos como si fuera gente normal? les seguimos permitiendo venir de turismo para lavarse la sangre en nuestras playas?
NOTICION! PAREN LAS ROTATIVAS!!!
