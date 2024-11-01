edición general
Álava retira todos los honores que mantenían Franco y Mola desde 1936 con el único rechazo expreso de Vox

Las Juntas Generales de Álava han aprobado, con el apoyo de todos los grupos excepto el de Vox, la revocación de los títulos honoríficos de “padre de la provincia” concedidos durante la dictadura a Francisco Franco y Emilio Mola. La Diputación también ha iniciado una revisión de otras posibles distinciones, como las recibidas por Camilo Alonso Vega, máxima autoridad militar en Vitoria el 18 de julio de 1936 y que hizo que la ciudad fuera la primera capital conquistada por los sublevados.

Veelicus #2 Veelicus
Ni se cortan los fascistas de VOX, luego que nadie se lleve una sorpresa
PaulDurden #3 PaulDurden
#2 El problema no es que se jodan los toletes que les votan, es que nos joderemos el resto...
Aguarrás #4 Aguarrás
#2 Todos los gilipollas del barrio votándoles. Y no tienen más que mierda en las tripas. :wall:
Si cuando digo que vivimos rodeados de idiotas... :roll:
Pacofrutos #1 Pacofrutos *
Primeras reacciones: Franco Ofendidísimo. "Con mi cuerpo aún caliente".  media
#5 marcotolo
hace falta ser hijo de puta para defender a un genocida parasito,
luego se quejan cuando otros hacen celebraciones a grupos armados de asesinos,
que no asesinaron ni a un 5% de lo que hizo esta basura
