Álava retira todos los honores que mantenían Franco y Mola desde 1936 con el único rechazo expreso de Vox

Las Juntas Generales de Álava han aprobado, con el apoyo de todos los grupos excepto el de Vox, la revocación de los títulos honoríficos de “padre de la provincia” concedidos durante la dictadura a Francisco Franco y Emilio Mola. La Diputación también ha iniciado una revisión de otras posibles distinciones, como las recibidas por Camilo Alonso Vega, máxima autoridad militar en Vitoria el 18 de julio de 1936 y que hizo que la ciudad fuera la primera capital conquistada por los sublevados.