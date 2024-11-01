edición general
Álava encarrila el proceso para despojar a Franco y Mola de sus títulos de 'padres de la provincia' otorgados en la dictadura

En paralelo, la Universidad pública vasca está trabajando en un listado de todas las menciones honoríficas entregadas por la Diputación a otros altos representantes de la dictadura

jonolulu #3 jonolulu
50 años tarde
kukusu #2 kukusu
pues a ver si cunde el ejemplo. y que quiten sus nombres del callejero también.
MonoMico #1 MonoMico
Es que vamos... Es surrealista.
