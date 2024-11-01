·
Álava encarrila el proceso para despojar a Franco y Mola de sus títulos de 'padres de la provincia' otorgados en la dictadura
En paralelo, la Universidad pública vasca está trabajando en un listado de todas las menciones honoríficas entregadas por la Diputación a otros altos representantes de la dictadura
etiquetas
mola
franco
álava
dictadura
#3
jonolulu
50 años tarde
0
K
16
#2
kukusu
pues a ver si cunde el ejemplo. y que quiten sus nombres del callejero también.
0
K
10
#1
MonoMico
Es que vamos... Es surrealista.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
