Alarmante informe del Congreso de EEUU sobre infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina

Un informe del Congreso de EEUU, “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, advirtió que el régimen asiático ha desarrollado una extensa red de estaciones espaciales terrestres y telescopios de doble uso, militar y civil, y que la utiliza para recopilar datos de inteligencia y fortalecer su capacidad bélica. “El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud y detener la expansión de la infraestructura espacial china”.