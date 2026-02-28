edición general
1 meneos
4 clics

Alarmante informe del Congreso de EEUU sobre infraestructura espacial china de uso civil-militar en Argentina

Un informe del Congreso de EEUU, “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, advirtió que el régimen asiático ha desarrollado una extensa red de estaciones espaciales terrestres y telescopios de doble uso, militar y civil, y que la utiliza para recopilar datos de inteligencia y fortalecer su capacidad bélica. “El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud y detener la expansión de la infraestructura espacial china”.

| etiquetas: informe , congreso , eeuu , infraestructura , espacial , china , argentina
1 0 0 K 14 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 14 actualidad
WcPC #1 WcPC *
¿Ahora se da pábulo a las delirante auto justificaciones en USA para intervenir en otros países?
Claro que es alarmante, porque son creados para alarmar.
Como las armas de destrucción masiva en camiones.
0 K 12

menéame