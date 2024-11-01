Alarma en un colegio de Alicante: un hombre agarra a un niño en el patio del centro

Un momento de máxima tensión se ha vivido a primera hora de la mañana de este miércoles 25 de marzo en un patio de un colegio de Alicante. Un adulto ha agarrado a un niño y lo ha llegado a sujetar con la aparente intención de llevárselo. El adulto, que iba acompañado de otro menor, ha sido detenido por agentes de la Comisaría Distrito Norte de Alicante horas después en otro operativo contra la receptación, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este diario.
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Ya no sabremos nada más. La cosa quedará como un intento de secuestro y creará alarma en los colegios de Alicante, pero no me creo que… » ver todo el comentario
Eran dos, lo que se es que habían entrado a pedir dinero (amego segarro) a los críos (creo que no tenía intención de llevarselo, solo era para "pedirle dinero").
La policía , lo de siempre. Cumple la ley a rajatabla
Tengo la foto de los dos que han entrado en el colegio, pero si la publico me puede caer una buena.