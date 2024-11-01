Alarma en un colegio de Alicante: un hombre agarra a un niño en el patio del centro

Un momento de máxima tensión se ha vivido a primera hora de la mañana de este miércoles 25 de marzo en un patio de un colegio de Alicante. Un adulto ha agarrado a un niño y lo ha llegado a sujetar con la aparente intención de llevárselo. El adulto, que iba acompañado de otro menor, ha sido detenido por agentes de la Comisaría Distrito Norte de Alicante horas después en otro operativo contra la receptación, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este diario.