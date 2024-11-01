edición general
Alarma en Bélgica por el vuelo de drones sobre una central nuclear

Los incidentes en aeropuertos e infraestructuras críticas como bases militares se repiten en las últimas semanas. El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, señala a Rusia como "sospechoso plausible" de los ataques

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Lo de “sospechoso plausible” vamos a dejarlo hasta tener pruebas de verdad, que luego pasa como con el NordStream y ya sabemos que sucede… que hay que entorpecer las investigaciones de la justicia como sea para evitar saber la verdad.

Eso si, cuando se demuestre el autor de estos vuelos, que todo el peso de la justicia caiga sobre él/ella
3 K 42
#3 elyari
Russians did it!!  media
1 K 19
#2 omega7767
parece que hay intereses en incrementar la guerra en europa, más gasto militar etc
0 K 11
#4 mam23
¿drones que han pasado por dos paises antes de llegar a Belgica?
0 K 7

