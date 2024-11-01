edición general
1 meneos
17 clics

Airbus prepara al A400M para lanzar doce misiles de crucero por encargo de un cliente

El gigante aeroespacial y de defensa europeo Airbus ha revelado el proyecto para transportar y desplegar hasta una docena de misiles de crucero del tamaño de un Taurus desde su plataforma A400M. La entrega de la 53ª y última unidad de este avión de transporte encargada por Alemania, su principal usuario, ha sido anunciada por la compañía en las redes sociales acompañada del repaso de una serie de mejoras que actualmente se están llevando a cabo sobre la aeronave. “Seguimos sacando todo el potencial de este increíble avión junto con las fuerzas

| etiquetas: airbus , modificaciones , misilero , transporte
1 0 0 K 19 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 19 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
No tengo claro si esto es una nueva forma de utilizar la aviación que deja obsoleta a tanta mierda carísima y sofisticada o una gilipollez. Cargas una burrada de misiles, te pones a cientos de kms del blanco y los sueltas (nada que no puedan hacer los B-52 o los Tu-95 pero claro, tienen más años que Jordi Hurtado)

El tiempo lo dirá.
0 K 19

menéame