Airbus prepara al A400M para lanzar doce misiles de crucero por encargo de un cliente

El gigante aeroespacial y de defensa europeo Airbus ha revelado el proyecto para transportar y desplegar hasta una docena de misiles de crucero del tamaño de un Taurus desde su plataforma A400M. La entrega de la 53ª y última unidad de este avión de transporte encargada por Alemania, su principal usuario, ha sido anunciada por la compañía en las redes sociales acompañada del repaso de una serie de mejoras que actualmente se están llevando a cabo sobre la aeronave. “Seguimos sacando todo el potencial de este increíble avión junto con las fuerzas