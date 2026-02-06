Airbus convertirá el A400M "español" en una nave nodriza para drones

Este proyecto, integrado en el Sistema de Combate Aéreo del Futuro (FCAS), busca revolucionar la defensa europea permitiendo que un solo avión de transporte controle múltiples dispositivos no tripulados en zonas hostiles. No se trata solo de un avance técnico, sino de un cambio de paradigma donde el A400M dejará de ser un mero transporte logístico para convertirse en un centro de mando móvil que multiplicará la capacidad de ataque y vigilancia de las fuerzas aliadas.
| etiquetas: investigación , industria , militar , economía