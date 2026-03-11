La AIE acuerda liberar 400 millones de barriles

Agencia Internacional de la Energía (AIE), el organismo que coordina las reservas estratégicas de petróleo de 32 países industrializados, ha acordado de manera unánime liberar 400 millones de barriles para evitar que una crisis energética se traslade a la economía global.
| etiquetas: aie , liberar , 400 , millones , barriles , petroleo
Pero como Irán está dejando pasar su petróleo y Arabia Saudí y EAU han empezado a desviar su crudo por estos dos oleoductos, podrían ser 50 días.
Nota: La IAE dispone de unos 1.800M, pero de Japón ya son unas 450M que no va a enviar al extranjero, es decir, quedan ahora unos 950M de barriles en reserva
Como se prolongue la cosa va a pillar al mundo libre tm sin reservas y sin posibilidad de reponerlas.
De primero de crisis económica. Ante una posible crisis se desprecia la magnitud de la misma y se malgastan precipitadamente las reservas estratégicas pretendiendo evitar desgaste político. Cuando se profundiza en la crisis, ya no hay reservas.
Suena a qué ,en lo que a EEUU respecta,está fiesta también la van a pagar los "aliados".