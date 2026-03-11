edición general
La AIE acuerda liberar 400 millones de barriles

Agencia Internacional de la Energía (AIE), el organismo que coordina las reservas estratégicas de petróleo de 32 países industrializados, ha acordado de manera unánime liberar 400 millones de barriles para evitar que una crisis energética se traslade a la economía global.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues como sueltes esos barriles calle abajo, ríete de los Sanfermines. :roll:
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#1 Menudo mezcladillo de Donkey Kong e Indiana Jones me he hecho en la cabeza al leerte. xD
Zarangollo #3 Zarangollo
Eso son 4 días de consumo...
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Mas bien es el equivalente a 30 dias de cierre de Ormuz si fuera total.
Pero como Irán está dejando pasar su petróleo y Arabia Saudí y EAU han empezado a desviar su crudo por estos dos oleoductos, podrían ser 50 días.  media
YoSoyTuPadre #9 YoSoyTuPadre *
#3 A esto venía, aún limitando a los 20M diarios que salían por el estrecho de Hormutz diariamente, da para unos 20 días :popcorn:

Nota: La IAE dispone de unos 1.800M, pero de Japón ya son unas 450M que no va a enviar al extranjero, es decir, quedan ahora unos 950M de barriles en reserva
avejamdro #2 avejamdro
Total 63596 millones de litros
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Todos a pagar los desmanes del Trumpo!!!
Como se prolongue la cosa va a pillar al mundo libre tm sin reservas y sin posibilidad de reponerlas.

De primero de crisis económica. Ante una posible crisis se desprecia la magnitud de la misma y se malgastan precipitadamente las reservas estratégicas pretendiendo evitar desgaste político. Cuando se profundiza en la crisis, ya no hay reservas.
#4 Barriales
Ya esta bajando el precio de la gasolina.
fofito #6 fofito
"España aportará el equivalente a 12 días. Por su parte, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi ha mostrado su disposición a liberar reservas en manos privadas equivalentes a 15 días y hasta un mes de las reservas estatales, unos 80 millones de barriles. Alemania ha declarado tener listos 19,5 millones de barriles para liberar y Reino Unido otros 13,5 millones de barriles. Estados Unidos no ha dado una cifra, pero el secretario de Interior, Doug Burgum, ha expresado que en momentos como este es para los que se acumulan las reservas"

Suena a qué ,en lo que a EEUU respecta,está fiesta también la van a pagar los "aliados".
