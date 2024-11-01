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Los agujeros negros se fusionan de tres maneras distintas y eso significaría que la física lleva décadas equivocada, según un nuevo estudio

Hasta ahora, se consideraba que estos eventos astrofísicos solo podían darse de una forma. Un estudio estadístico parece demostrar que no es así.

| etiquetas: astrofísica , agujeros negros , estudio
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1 comentarios
1 1 0 K 17 ciencia
nitsuga.blisset #1 nitsuga.blisset
La ciencia siempre está equivocada en algo por definición. Es una eterna aproximación a la realidad. Quien siempre tiene razón es la religión y los cuñados de barra de bar que lo saben todo y te lo explican súper fácil.
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menéame