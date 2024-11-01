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El agua como arma de guerra en la era de la bancarrota hídrica

Este domingo se celebra el Día Mundial del Agua. La escasez hídrica alcanza niveles críticos en el golfo Pérsico por la crisis climática y la sobreexplotación. El agua potable llega a través de unas desaladoras que están siendo bombardeadas. La ONU advierte, por primera vez, que este recurso vital se está agotando en muchas regiones del planeta. A diferencia de los ataques a instalaciones petroleras, que afectan principalmente a la producción y al comercio, los dirigidos contra infraestructuras hídricas golpean “el corazón de la civilización”

| etiquetas: geoestrategia , guerra , suministros , información , consumo
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