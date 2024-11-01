·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10892
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
7371
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
5686
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
7015
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5844
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
más votadas
405
El PP es responsable del 40% de la corrupción judicializada en España, por delante del 15% del PSOE y el 4% de Convergència
439
Una croqueta que iba a la basura costará 40.000 euros a Mercadona tras un despido desproporcionado a un trabajador con 16 años de expediente impecable
277
Embargan el sueldo a la dirigente de Vox en Castilla-La Mancha Patricia Saldaña por no pagar a una empleada
195
La vacuna contra el herpes zóster podría retrasar significativamente el riesgo de demencia
361
Un jefe de Emergencias guardó imágenes de la llegada de Mazón al edificio del Cecopi: “No se eliminaron”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
20
clics
Agricultura alertó hace año y medio del riesgo de peste porcina en Catalunya por el exceso de jabalíes en la autopista AP-7
En su plan nacional para controlar los brotes de la enfermedad, el Ministerio ya señaló los restos de comida infectada dejados en carreteras al alcance del animal como foco probable
|
etiquetas
:
peste porcina
,
jabalíes
,
ap7
15
3
0
K
132
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
132
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Torrezzno
Los bocadillos infectados
0
K
19
#5
capitan__nemo
Esto es un ataque biologico por parte de paises que se beneficiarian de que cayera el negocio de porcino español, o bien de entes o grupos terroristas que buscan el caos por el caos como por ejemplo los nazis aceleracionistas del otro dia. O de grupos terroristas o paises que no comen jamon.
0
K
18
#2
cosmonauta
*
Se está hablando poco de la recogida de basura puerta a puerta en zonas no urbanas, que son un auténtico festín de basura para los jabalíes.
0
K
16
#7
beltraneja
¿Siguen con la historieta esa de q un bocata q iba en la rueda de un camión se ha cruzado con un jabalí?
0
K
7
#1
Sigo_intentandolo
Hablar de cazar para reducir la población de algo que es una plaga esta mal visto... pues las consecuencias son las que son...
0
K
7
#4
astur365_628eed2f50e0f
#1
una plaga originada por los cazadores por acabar con su depredador natural , por soltar jabalíes en zonas donde no había y por importar jabalíes de Europa del Este porque son más grandes que los de aquí . Y para rematar quieren reducir el número de jabalíes cazandolos, cuando se ha demostrado que lo que consiguen ye que entren antes en celo y tengan más crias en cada camada . Tú eres consecuencia de qué ?
1
K
17
#6
manbobi
#4
Por no hablar de las granjas de jabalíes en su momento y por la hibridación con cerdas.
1
K
19
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente