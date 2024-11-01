edición general
Agricultura alertó hace año y medio del riesgo de peste porcina en Catalunya por el exceso de jabalíes en la autopista AP-7

En su plan nacional para controlar los brotes de la enfermedad, el Ministerio ya señaló los restos de comida infectada dejados en carreteras al alcance del animal como foco probable

Torrezzno #3 Torrezzno
Los bocadillos infectados
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Esto es un ataque biologico por parte de paises que se beneficiarian de que cayera el negocio de porcino español, o bien de entes o grupos terroristas que buscan el caos por el caos como por ejemplo los nazis aceleracionistas del otro dia. O de grupos terroristas o paises que no comen jamon.
cosmonauta #2 cosmonauta *
Se está hablando poco de la recogida de basura puerta a puerta en zonas no urbanas, que son un auténtico festín de basura para los jabalíes.
#7 beltraneja
¿Siguen con la historieta esa de q un bocata q iba en la rueda de un camión se ha cruzado con un jabalí?
#1 Sigo_intentandolo
Hablar de cazar para reducir la población de algo que es una plaga esta mal visto... pues las consecuencias son las que son...
#4 astur365_628eed2f50e0f
#1 una plaga originada por los cazadores por acabar con su depredador natural , por soltar jabalíes en zonas donde no había y por importar jabalíes de Europa del Este porque son más grandes que los de aquí . Y para rematar quieren reducir el número de jabalíes cazandolos, cuando se ha demostrado que lo que consiguen ye que entren antes en celo y tengan más crias en cada camada . Tú eres consecuencia de qué ?
manbobi #6 manbobi
#4 Por no hablar de las granjas de jabalíes en su momento y por la hibridación con cerdas.
