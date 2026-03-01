Los agricultores que votaron por Trump están siendo aplastados por sus aranceles y las zonas rurales de Estados Unidos lo califican como una «tormenta perfecta de fealdad» (ENG)

Votaron por Donald Trump, celebraron el «Día de la Liberación» en abril de 2025. Muchos de ellos creían que sus aranceles finalmente nivelarían el campo de juego que se había inclinado en su contra durante años. Y luego llegaron las cifras, y las zonas rurales de Estados Unidos comenzaron a llamar a lo que sucedió a continuación una «tormenta perfecta de fealdad».