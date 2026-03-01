Los agricultores que votaron por Trump están siendo aplastados por sus aranceles y las zonas rurales de Estados Unidos lo califican como una «tormenta perfecta de fealdad» (ENG)

Votaron por Donald Trump, celebraron el «Día de la Liberación» en abril de 2025. Muchos de ellos creían que sus aranceles finalmente nivelarían el campo de juego que se había inclinado en su contra durante años. Y luego llegaron las cifras, y las zonas rurales de Estados Unidos comenzaron a llamar a lo que sucedió a continuación una «tormenta perfecta de fealdad».
Solo a un comunista se le ocurriría poner un hospital en una zona rural para regarlo con subvenciones. Imagino que los cerrarán y meterán el dinero en IA o criptomonedas, que es más rentable. Cuando tengan que ir al médico que hablen con Chatgpt.
Aham.
Pero por suerte no va a ganar ninguno de elles... aunque estaría bien un susto para que la gente aterrizase.