Los agricultores que votaron por Trump están siendo aplastados por sus aranceles y las zonas rurales de Estados Unidos lo califican como una «tormenta perfecta de fealdad» (ENG)

Votaron por Donald Trump, celebraron el «Día de la Liberación» en abril de 2025. Muchos de ellos creían que sus aranceles finalmente nivelarían el campo de juego que se había inclinado en su contra durante años. Y luego llegaron las cifras, y las zonas rurales de Estados Unidos comenzaron a llamar a lo que sucedió a continuación una «tormenta perfecta de fealdad».

"Tras los titulares sobre aranceles y las cifras de quiebras se esconde una catástrofe más silenciosa en la atención médica rural. Casi la mitad de los hospitales rurales ya operan con pérdidas financieras, y los recortes propuestos a Medicaid amenazan con empujar a cientos más al cierre o a un modelo reducido que ya no ofrece atención hospitalaria"

Solo a un comunista se le ocurriría poner un hospital en una zona rural para regarlo con subvenciones. Imagino que los cerrarán y meterán el dinero en IA o criptomonedas, que es más rentable. Cuando tengan que ir al médico que hablen con Chatgpt.
Pueden vender las tierras y poner turbinas eólicas :troll:
Imagino que, cuando VOX siga sumando votos y votantes, y estos empiecen a arrepentirse, se creará aquí una página que sea "Jamás pensé que los leopardos se comerían mi cara".
Pues nada, dentro de poco le pueden volver a votar y demostrar que siguen siendo gilipollas perdidos
Fealdad...

Aham.
#7 o con podemes...

Pero por suerte no va a ganar ninguno de elles... aunque estaría bien un susto para que la gente aterrizase.
Comecaras comecaras
#1 Aquí les va a pasar lo mismo con Vox, espero que sea tan poético
