Un agricultor derriba un molino eólico de 37 toneladas instalado en sus tierras tirando con varios tractores

Un agricultor decidió tirar abajo un molino eólico de 37 toneladas con ayuda de varios tractores. El distrito alemán de Aurich asegura que la demolición no estaba autorizada y ha abierto una investigación.

5 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Héroe
#2 pcmaster
¿La instalación en terreno ajeno sí estaba autorizada?
bronco1890 #5 bronco1890
Poca broma, un aerogenerador mediano puede llegar al millón de euros
#3 Vindicta
La multa va a ser fina.
javibaz #4 javibaz
#3 El propietario del terreno sostiene que actuó de forma legal. Afirma que el municipio le había concedido un permiso de demolición y que, antes de iniciar el derribo, se retiraron los fluidos del aerogenerador para evitar riesgos ambientales. Desde el distrito de Aurich, sin embargo, niegan esa versión. Según sus responsables, la operación «no fue profesional ni estaba autorizada» y ya existía un contrato con una empresa para proceder al desmontaje con garantías de seguridad.
Tirar, lo iban a tirar igual, estaban discutiendo como.
