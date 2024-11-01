edición general
15 meneos
13 clics
Un agricultor de 86 años rechaza 15 millones de dólares por convertir sus tierras en un centro de IA

Un agricultor de 86 años de Pensilvania, Mervin Raudabaugh, rechazó más de 15 millones de dólares ofrecidos por promotores que querían construir un gran centro de datos para inteligencia artificial en sus tierras. Aunque la cifra era enorme, especialmente a su edad, afirmó que no quería ver destruidas sus dos granjas, que representan su vida y legado familiar. Su decisión se ha vuelto viral y muchos lo consideran un héroe. El caso refleja también el creciente impacto ambiental y social de los centros de datos de IA.

Don_Pixote #1 Don_Pixote
Si le hubiera pillado más joven lo de ser un héroe se lo pasa por el forro, pero con 86 ese hombre lo que quiere es tranquilidad
3 K 28
manzitor #4 manzitor
#1 Esperarán que se muera y los herederos por desgracia pensaran de otra forma.
0 K 11
#5 SantanaS
#1 Ese hombre se ha pasado toda su vida construyendo su mundo. No hay dinero que pague eso. Ya vendrán los herederos a joderlo, pero eso es otra historia.
0 K 7
jdmf #2 jdmf
El titular debería ser Un agricultor de 86 años le pone un poco de sentido común a nuestro mundo
0 K 15
Findeton #3 Findeton *
Esta noticia es para que la lean los que dicen que los poderosos son los ultra-ricos. El derecho de propiedad te da derecho a decir NO a los ricos. En cambio si un político aprueba una ley de expropiación, le pueden quitar el terreno quiera o no.

El poder es el cañón de un fusil, no el dinero.
0 K 10

