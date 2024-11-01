Un agricultor de 86 años rechaza 15 millones de dólares por convertir sus tierras en un centro de IA

Un agricultor de 86 años de Pensilvania, Mervin Raudabaugh, rechazó más de 15 millones de dólares ofrecidos por promotores que querían construir un gran centro de datos para inteligencia artificial en sus tierras. Aunque la cifra era enorme, especialmente a su edad, afirmó que no quería ver destruidas sus dos granjas, que representan su vida y legado familiar. Su decisión se ha vuelto viral y muchos lo consideran un héroe. El caso refleja también el creciente impacto ambiental y social de los centros de datos de IA.