Agresion homófoba Valencia | Afrontan cinco años de cárcel por agredir a un joven en el Barrio del Cristo al grito de "maricón de mierda"

Persiguieron, increparon, humillaron y golpearon a su víctima por el único motivo de su condición sexual. Ahora, la agresión homófoba ocurrida durante la celebración de las fiestas del Barrio del Cristo de 2023 ha llevado a dos de los implicados a sentarse en el banquillo de los acusados. A ambos se les atribuye un delito de odio y otro de lesiones por los que se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel.

aupaatu #1 aupaatu *
Estos machotes parece que no tienen ninguna afinidad política.
Cosas de no ser antifascistas para los medios de comunicación.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Y alguno dirá que es por "la porlarización", en este caso entre agresores homófobos y quienes "incitan la homofobia".
#5 DeDerechasYOle
#1 ¿En todos los delitos hay que preguntar la orientación política del agresor?
aupaatu #6 aupaatu *
#5 Cuando hacen cosas de nazis o de extrem derecha no hace falta preguntar por su ideología
#7 DeDerechasYOle
#6 A ver , la homofobia no ha sido exclusiva de la ultraderecha. La ultraizquierda también ha perseguido a los homosexuales
GeneWilder #8 GeneWilder
#7 Y no hablemos de las últimas incorporaciones al censo.
aupaatu #9 aupaatu *
#1 Para el #7 no recuerdo a ningún grupo de ultraizquierda en España con esa ideología pero me puedes ilustrar con tu conocimiento de las ultraizquierdas en España
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
¿Volveremos a ver la tontería de "que insulten diciendo "maricón de mierda" no quiere decir que sea una agresión homófoba"?
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Seguramente el juez dictaminará que agredir a un homosexual (por serlo) y al grito de "maricon de mierda" no puede considerarse delito de odio. Ya ha pasado.
