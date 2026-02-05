Agresion homófoba Valencia | Afrontan cinco años de cárcel por agredir a un joven en el Barrio del Cristo al grito de "maricón de mierda"

Persiguieron, increparon, humillaron y golpearon a su víctima por el único motivo de su condición sexual. Ahora, la agresión homófoba ocurrida durante la celebración de las fiestas del Barrio del Cristo de 2023 ha llevado a dos de los implicados a sentarse en el banquillo de los acusados. A ambos se les atribuye un delito de odio y otro de lesiones por los que se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel.