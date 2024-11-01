edición general
Agreden a un equipo de Espejo Público en Badalona: "Han destrozado la cámara y nos han agredido"  

En menos de un minuto, el periodista Miguel Ángel Silva y su compañero Arturo Caballero se quedan sin cámara. Mientras el equipo realizaba uno de los reportajes de investigación que contiene la sección "Más allá de la línea roja" en el barrio de San Roc (Badalona), varias personas que okupan una nave industrial, denominada B-9, salen de manera salvaje para increpar al equipo de Espejo Público. "Salieron corriendo a por nosotros sin mediar palabra, con piedras, a patadas voladoras y puñetazos" asegura Silva.

Siendo espejo público no se si creerme eso de que "Salieron corriendo a por nosotros sin mediar palabra, con piedras, a patadas voladoras y puñetazos", yo mas bien diría que empezaron a grabar después de dar por culo un rato y provocar, que la griso necesita vender morbo y okupación, que últimamente no le va muy bien en los datos de audiencia.
Cruzaron la linea roja, creyeron que era televisiva
Wardalona
