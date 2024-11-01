Agreden a un equipo de Espejo Público en Badalona: "Han destrozado la cámara y nos han agredido"  

En menos de un minuto, el periodista Miguel Ángel Silva y su compañero Arturo Caballero se quedan sin cámara. Mientras el equipo realizaba uno de los reportajes de investigación que contiene la sección "Más allá de la línea roja" en el barrio de San Roc (Badalona), varias personas que okupan una nave industrial, denominada B-9, salen de manera salvaje para increpar al equipo de Espejo Público. "Salieron corriendo a por nosotros sin mediar palabra, con piedras, a patadas voladoras y puñetazos" asegura Silva.