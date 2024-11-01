edición general
Agrede a una enfermera del Hospital de Puerto Real y sale huyendo del centro

El Hospital Universitario de Puerto Real ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones ante un episodio violento sufrido por una supervisora general de Enfermería. El incidente se produjo anoche, cuando la enfermera acudió a la habitación de una paciente en la planta de Cirugía donde se encontraba una gran concentración de personas y una de ellas, familiar de la hospitalizada, la agredió físicamente y huyó antes de que se personara el personal de seguridad del centro y agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
#14 Katos
#1 yo solo veo Machismo
#19 endy *
#14 y patriarcado y bien colgado
makinavaja #17 makinavaja
#1 EL caso aislado de este minuto.... :-D :-D
woody_alien #2 woody_alien *
acudió a la habitación de una paciente en la planta de Cirugía donde se encontraba una gran concentración de personas y una de ellas, familiar de la hospitalizada, la agredió físicamente y huyó

Esta noticia es un campo de minas ...
#4 oscarcr80
una gran concentración de personas

G de gato.
Y compro vocal. La I.
makinavaja #18 makinavaja
#4 Sería algún debaTe....
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
Hospital, agresión, concentración de personas, familiar......... Cualquiera diría que esto es una trampa. ¬¬
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
Y se sigue tolerando este tipo de comportamiento con el estado mirando para otro lado, los palos van solo a los remeros
#16 guillersk
#6 rasista!
#8 DenisseJoel
No es un problema sistémico, por eso no se trata como tal. Era así, ¿no?
Golan_Trevize #15 Golan_Trevize
Se ha pronunciado FAKALI ya al respecto o solo volverán a dar la cara cuando alguien haga un chiste del estilo de:

"Esto es un payo al que están operando en un hospital, y su familia no va a dicho hospital a liarla y a agredir al personal sanitario"
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Yo soy partidario de los fueros particulares que asisten a cada colectivo. Y por tanto, que se aplique la sanción que los colectivos tienen para los actos ilícitos entre personas de su colectivo.
#10 trasparente
#5 Tu lo dices."entre personas de su colectivo", pero la justicia gitana no aplica si hay un payo por medio. En ese caso lo que aplica es salir corriendo, que es lo que ha hecho. Que lo han a coger, pero dará igual, no le va a pasar nada.
mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#10 Yo no sé de ese caso concreto que me cuentas.
drocab2012 #7 drocab2012
Del clan Salazar que no deja nada al azar, o del clan Montoya que si te descuidas te corta la po...
plutanasio #9 plutanasio
#7 te faltan los Heredia, pero yo soy muy malo con las rimas... y los Cortés también.
Gotsel #11 Gotsel *
#9 los heredia te la meten solo media y un cortés te la clava y no le ves, o te la clava del revés. Por ejemplo...
drocab2012 #13 drocab2012
#9 ...del clan Heredia que sin darte cuenta te estropean el dia, o del clan Cortés que con un bardeo te hacen tres cortes...
ansiet #20 ansiet
Se deberia de poner tope a esto, si no son civicos que los atienda el Patriarca y a tomal pol culo, que no entren en ningun C.de Salud público si no saben sociabilizar... Si no es así esto se nos va de las manos... Al violento violencia.
