Agrede a una enfermera del Hospital de Puerto Real y sale huyendo del centro

El Hospital Universitario de Puerto Real ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones ante un episodio violento sufrido por una supervisora general de Enfermería. El incidente se produjo anoche, cuando la enfermera acudió a la habitación de una paciente en la planta de Cirugía donde se encontraba una gran concentración de personas y una de ellas, familiar de la hospitalizada, la agredió físicamente y huyó antes de que se personara el personal de seguridad del centro y agentes del Cuerpo Nacional de Policía.