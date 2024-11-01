edición general
2 meneos
2 clics

Agnódice: la primera doctora que se disfrazó de hombre

Fue el primer caso de la historia de una mujer que, contra las prohibiciones de la época, ya en el siglo IV a. C., ocultó su género para estudiar y salvar la vida de otros

| etiquetas: agnódice , historia , antigua grecia , medicina , atenas
1 1 0 K 16 Historia
sin comentarios
1 1 0 K 16 Historia

menéame