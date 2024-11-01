·
Agnódice: la primera doctora que se disfrazó de hombre
Fue el primer caso de la historia de una mujer que, contra las prohibiciones de la época, ya en el siglo IV a. C., ocultó su género para estudiar y salvar la vida de otros
Historia
