Los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza recibirán su salario durante el cierre del Gobierno norteamericano . (Eng)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha prometido a decenas de miles de agentes federales que llevan a cabo su campaña de represión migratoria que se les pagará durante el cierre del Gobierno, según correos electrónicos a los que ha tenido acceso Reuters, incluso aunque otros trabajadores federales no cobren. El plan de pago se comunicó el miércoles al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en correos electrónicos