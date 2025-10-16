edición general
Los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza recibirán su salario durante el cierre del Gobierno norteamericano . (Eng)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha prometido a decenas de miles de agentes federales que llevan a cabo su campaña de represión migratoria que se les pagará durante el cierre del Gobierno, según correos electrónicos a los que ha tenido acceso Reuters, incluso aunque otros trabajadores federales no cobren. El plan de pago se comunicó el miércoles al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en correos electrónicos

#4 AlexGuevara
Auténticos patriotas perros de presa
Creo que eso viene estipulado en la regulación del Cierre de Gobierno: fuerzas del estado y personal que vele por la vida de los ciudadanos, cobrarán el salario. ¿El ICE entraba en este grupo? Pues no, así que Trump habrá metido a su guardia pretoriana con calzador.
themarquesito #2 themarquesito
#1 Según la noticia, no está claro de dónde saldrá esa financiación, aunque sospecho que con cierta contabilidad imaginativa y desvío de fondos de otras partidas (por muy ilegal que sea).

It was not clear what funding ICE and CBP would use to provide pay to the workers. DHS did not answer a question about where the funding was coming from.
estemenda #3 estemenda
Ya habría sido raro lo contrario.
